Tokat şehidini uğurladı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa’dan askeri uçakla Tokat’a getirilen 26 yaşındaki şehit Türk’ün naaşı, Almus ilçesi Ormandibi köyündeki babaevine götürülerek helallik alındı. Şehidin 4 aylık hamile eşi Kezban ile babası Mustafa, annesi Semiha Türk ve 6 kardeşi gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.
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