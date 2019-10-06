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Tokat şehidini uğurladı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Şanlıurfa’dan askeri uçakla Tokat’a getirilen 26 yaşındaki şehit Türk’ün naaşı, Almus ilçesi Ormandibi köyündeki babaevine götürülerek helallik alındı. Şehidin 4 aylık hamile eşi Kezban ile babası Mustafa, annesi Semiha Türk ve 6 kardeşi gözyaşı döktü.  Şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.      

 

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