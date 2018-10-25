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Tokat'ın 1450 rakımlı Gökbel Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

Tokat´ın Erbaa ilçesindeki 1450 rakımlı Gökbel Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

  • DHA
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Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
 
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrası akşam saatlerinde Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesi yakınlarındaki 1450 rakımlı Gökbel Yaylası'nda kar yağışı görüldü. Etkisini sürdüren yağış nedeni ile bölgede kar kalınlığının giderek artması bekleniyor.

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