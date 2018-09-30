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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 9 adet inek çalındı

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 9 adet inek çalındı.

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Tokat'ın Bereketli beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan 6 çocuk annesi Güllü Şahin (49), evinin önündeki açık alana 9 büyükbaş hayvanını bağladı.
 
Sabah kalktığında hayvanlarını yerinde göremeyen Şahin, durumu jandarmaya haber verdi. Piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 9 adet simental cinsi ineğin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. 6 yetim çocuğuna bakan anne Güllü, hırsızlık olayı nedeniyle mağdur olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
 
Müslüm Arslan, teyzesinin ineklerinin çalınması nedeniyle perişan olduğunu söyledi. Beldede hayvan hırsızlıklarının arttığını belirten Arslan, “Evimizin arka tarafında açık alanda bulunan büyükbaş hayvanları bağlı oldukları ipleri keserek aşağı doğru götürerek kamyonete bindirdiklerinden şüpheleniyoruz. 9 ineğimizin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Olayı gören, duyan varsa güvenlik güçlerine haber vermesini rica ediyoruz” diye konuştu.

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