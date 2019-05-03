Tokat'ta cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
- AA
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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