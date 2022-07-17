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Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de Gelibolu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA17 Temmuz 2022 Pazar 14:35 - Güncelleme:
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Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in katil zanlısı olarak Çanakkale Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldığı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Gelibolu ilçesindeki 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan Ufuk Akçekaya'nın cinayet suçlamalarını reddettiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ufuk Akçekaya'nın cinayet günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği, oradan da ticari taksi ile ilçeye bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'ın çiftliğine geldiği tespit edildi.

  • Nazmi Arıkan cinayeti
  • Tokatspor Kulubü Başkanı
  • cinayet

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