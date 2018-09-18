Tokat'ta ağaçtan düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Beşören köyünde ceviz ağacına çıkan Abdullah Arslan, dengesini kaybederek düştü. Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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