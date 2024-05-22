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Tokat'ta DEAŞ'a yönelik operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Tokat'ta DEAŞ'a yönelik operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 30 bin 306 Amerikan doları, 100 Avustralya doları, 160 bin 160 lira ile 138 bin 500 lira değerinde altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, terör örgütü üyeliği ile Terörizmin Finansmanı Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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