Tokat'ta FETÖ operasyonu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, bir polis memuru, bir muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, bir muvazzaf uzman onbaşı, bir muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılan öğrenci, 2 sivil hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.