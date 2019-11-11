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Tokat'ta FETÖ operasyonu

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, bir polis memuru, bir muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, bir muvazzaf uzman onbaşı, bir muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılan öğrenci, 2 sivil hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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