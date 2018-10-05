Tokat'ta FETÖ'nün 'emniyet yapılanması' soruşturmasında 3 eski polis gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 3 polis hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis, 3 zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.
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