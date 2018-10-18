FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 FETÖ'cü itirafçı oldu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Yozgat'ta gözaltına alınan 16 şüpheliden muvazzaf askerler M.A, B.İ, Y.M, M.Ç, İ.A. ile askeri okullardan ilişkileri kesilen S.Y. ve F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 7 zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında 4 kişi daha adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.