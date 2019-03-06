FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin 'üniversite ve mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonda şüpheliler yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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