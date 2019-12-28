Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuktan 4 yıldır haber yok

AA 28.12.2019 16:49 - Güncelleme: 28.12.2019 16:49

Komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı ile Bayram Erol'un, evlerinin önünde oynarken kaybolmasının ardından ilçede aylarca arama çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalar sonlandırıldı.

İlçede 25 Nisan 2018'de hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs'ta hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında yapılan incelemede, kemik parçasının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.

Erol'a ait ayak kemik parçaları, 2 Ekim 2018'de tabuta konularak toprağa verildi.

Çocuklardan Dursun Kaan'a ait bir ize ise hala rastlanamadı.