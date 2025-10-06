İSTANBUL 24°C / 16°C
Tokat'ta komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesinde yaşanan tartışmada çıkan kavgada kan aktı. Komşular arasındaki bahçe sınırı tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti.

6 Ekim 2025 Pazartesi 10:04
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde meydana gelen olayda, komşular arasında çıkan tartışmasında kan döküldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, belde merkezi Orta Mahallede yaşandı. İddiaya göre, önceki gün saat 14.30 sıralarında Bekir Yavuz (39) ile komşusu İ. K. (75) arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ. K., tabanca ile komşusu Bekir Yavuz'a ateş etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Yavuz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bekir Yavuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli İ. K. jandarma ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

