Tokat'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Tokat'ın Niksar ilçesinde, işçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Volkan Yangıncı idaresindeki 60 ADM 013 plakalı işçi servisi, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında Mustafa Keskin yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 60 M 0901 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.