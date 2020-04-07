İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7638
  • EURO
    7,3577
  • ALTIN
    360.483
  • BIST100
    94133
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi
Güncel

Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 42. hasta taburcu edildi.

AA & DHA07 Nisan 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:07
ABONE OL

Zile ilçesinde bir süre önce rahatsızlanan ve koronavirüs teşhisi konulan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan'ın Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Doğan'ın, koronavirüs tedavisi bitip taburcu edilen 42. hasta olduğu belirtildi.

Elmas Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru öksürük şikayeti ile Zile'de hastaneye gittiğini söyledi.

Hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu belirten Doğan, şunları dile getirdi:

"Duygularımın tarifi olmaz. Ben çarşıya giden ev hanımıyım. Başka yere gitmem. Kulak burun boğaza başvurdum. Beni acile gönderdiler. Kan tahlili ve tomografimi çektiler. Daha sonra dahiliyeye yatırdılar. Orada tahlillerim kötü çıktığı için Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Doktorlarım tedavilerimi güzel yaptılar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ben hastanede yattım ama sevdiklerimin desteği çok büyük."

Bakanlık harekete geçmişti! Hummalı çalışma havadan görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik
Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik

Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.