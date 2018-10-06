Tokat'ta küçük çocuk ırmakta ölü bulundu
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, ırmakta ölü bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, pancar tarlasını sulamaya giden İsrafil Aydın, oğlu Cihan'ı da yanında götürdü.
Küçük çocuk, babasının yanından ayrılarak Çekerek Irmağı kenarına gitti. Küçük çocuğu bir daha göremeyen babası, polise haber verdi.
Yapılan arama çalışması sonucu küçük çocuk, kaybolduğu yerin yaklaşık 600 metre aşağısında suyun içinde ölü bulundu.
İncelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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