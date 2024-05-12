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Güncel

Tokat'ta sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndü

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 00:06 - Güncelleme:
Tokat'ta sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndü
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İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle caddelerden akan su, apartmanların giriş ve bodrum katlarındaki evlere doldu.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, AA muhabirine, ilçede sağanağın akşam saatlerinde başladığını söyledi.

Belediyenin itfaiye ve fen işleri ekiplerinin bodrum katlarını su basan binalarda çalışma yaptığını belirten Sargın, "Ekiplerimizin binalardaki deşarj çalışmaları devam ediyor. Yarın evleri zarar gören hemşehrilerimizin zarar tespitlerini AFAD ile yapacağız. Şu an için can kaybı veya yaralanma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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