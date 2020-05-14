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Tokat'ta, TKP-ML TİKKO'nun kullandığı sığınak ve depo bulundu

Tokat'ta jandarma ekipleri, TKP-ML TİKKO terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir depo ve sığınak buldu.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:34
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece Topçam bölgesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman İyikul’un adını taşıyan arazi temas araması operasyonu başlattı. 

Jandarma ekipleri tarama sırasında Sırçalı köyü yakınlarında geçmiş yıllarda TKP-/ML TİKKO terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir kısmı çökmüş sığınak buldu. Toprak altında kış üstlenmesi için kullanıldığı sanılan sığınağın yaklaşık 160 metre doğusunda bir depo tespit edildi. Sığınak ve depo içerisinde 4 kişilik ağaçtan hazırlanmış ranza, 19 boş konserve kutusu, son kullanma tarihleri 2000 yılına ait 2 dolu salça kutusu, 2 pantolon, 21 büyük pil, 5 çaydanlık, 2 tencere, 1 kavanoz, 3 çay bardağı ele geçirildi.

Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı

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