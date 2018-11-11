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Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İsmail Demir (53) yönetimindeki 60 KA 627 plakalı odun yüklü traktör, Akgün köyünde devrildi.

Kazada traktörde bulunan Nazile Demir (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Demir ile İsa Ateş (25)112 Acil Servis ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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