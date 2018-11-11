Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İsmail Demir (53) yönetimindeki 60 KA 627 plakalı odun yüklü traktör, Akgün köyünde devrildi.
Kazada traktörde bulunan Nazile Demir (53) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Demir ile İsa Ateş (25)112 Acil Servis ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.