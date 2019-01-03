İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4847
  • 6,2318
  • 227.448
  • 88.615
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TOKİ 2018'de 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi yaptı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2018 yılında 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi yapıldığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında yapılan hak ediş ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
 
Türkiye genelinde aktif 335 şantiyede inşaat faaliyetlerine devam edildiğine işaret edilen açıklamada, kış şartlarına rağmen geçen yıl aralık ayında TOKİ tarafından 1 milyar 40 milyon liralık hak ediş ödemesi yapıldığı, birkaç gün içinde de 57 milyon liralık hak ediş ödemesi daha yapılacağı ifade edildi.
 
Bugüne kadar 832 bin konut rakamına ulaşan TOKİ'nin ayda yaklaşık 1,5 milyar liralık hak ediş ödemesi yaptığı vurgulanarak, 2018 yılında yapılan hak ediş ödemelerinin toplam 15,7 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

MHP'li Usta Disiplin Kuruluna sevk edildi

MHP'li Usta Disiplin Kuruluna sevk edildi

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen vedalaştı...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen vedalaştı...

'İran adamlarını çekmeye başladı'

'İran adamlarını çekmeye başladı'

Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı çıktı

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı çıktı

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Suudi Arabistan idamlarını istedi
 

POPÜLER HABERLER

´Tüm Bombaların Anası´nı´ özgün imkanlarla geliştirdiler

´Tüm Bombaların Anası´nı´ özgün imkanlarla geliştirdiler

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

2018-2019 devre arası biten transferler

2018-2019 devre arası biten transferler

Sokak kedileri mağaza vitrinlerinde ısınıyor

Sokak kedileri mağaza vitrinlerinde ısınıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA