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TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan akılalmaz savunma!

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçedeki TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel olmuştu. Mahkeme kararı sonucu konut projesi iptal edilirken dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz günlerde belediye önünde eylem yaptı. TOKİ konutlarının inşasına engel olan Selvitopu, pes dedirten bir açıklamaya imza atarak, 'Buyurun, sağlıksız yapıların bulunduğu alanları dönüştürün. Elinizden tutan mı var” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak15 Mart 2023 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan akılalmaz savunma!
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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde iptal edilen kentsel dönüşüm projeleri gündeme geldi. Kentsel dönüşümü 'rantsal dönüşüm' diye tanımlayan muhalefet, "evinizin metrekaresi düşecek", "güneş görmeyen cepheden ev verilecek" şeklinde iddialarla pek çok kentte kentsel dönüşüm projelerine engel olmaya çalışmıştı.

CHP'Lİ BELEDİYE TOKİ KONUTLARININ YAPILMASINA ENGEL OLDU

Muhalefetin karşı çıktığı projelerden biri de İzmir'in Karabağlar ilçesindeki TOKİ konutlarıydı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel oldu.

Belediyenin projenin iptali için idare mahkemesine başvurması sonucu mahkeme konut projesini iptal etti.

Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz günlerde CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

VATANDAŞLAR BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Vatandaşlar, "Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Tepkilerin odağındaki CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme engel oldukları algısı oluşturulmak istendiğini öne sürdü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, TOKİ konutlarının inşasına engel olan Selvitopu, yaptığı açıklamada "Kentsel dönüşüm şahıs ve şirketlere ait boş alanları imara açmak değildir. Buyurun, sağlıksız yapıların bulunduğu alanları dönüştürün. Elinizden tutan mı var" dedi.

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