TOKİ'den başkentte açık artırma usulüyle arsa satışı

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, satışa sunulan arsalar için açık artırma müzayedesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara merkez binasında yapılacak.

Ticaret ve konut alanı niteliğinde olan iki arsa, toplam 299 milyon 996 bin 510 lira muhammen bedel ve yüzde 25 peşin 48 ay vadeli olarak satılacak.

Satışa sunulan iki arsa, Çankaya Çukurambar mevkisinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde Eskişehir ve Konya otoyolunun yakınında, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunuyor.

Toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada bulunan arsa, ulaşım yollarına yakın olması, bölgenin çeşitliliği, altyapısı tamamlanmış bölgede bulunması ve merkezi konumu itibarıyla alıcılarına büyük avantaj sağlayacak.

500 BİN LİRA KATILIM TEMİNATI ÖDEYECEK

Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde arsaların her biri için ayrı ayrı 500 bin lira katılım teminatı ödeyecek.

Satışa sunulan iki arsa KDV'den muaf olacak, vade süresince üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışına bağlı dönemsel artışlar, altı ayda bir en fazla yüzde 6 oranında uygulanacak.

Satış şartnameleri ve diğer konular hakkında detaylı bilgi TOKİ'nin Emlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek.