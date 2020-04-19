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TOKİ: Tüm şantiyelerimizde gerekli tedbirler alınmıştır

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeler doğrultusunda tüm şantiyelerinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

AA19 Nisan 2020 Pazar 17:38 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 17:38
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TOKİ'den yapılan açıklamada, Üsküdar Kirazlıtepe şantiyesinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulanmadığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığı vurgulandı.

Söz konusu şantiyede yüklenici firmanın ofis bölümünde çaycılık yapan bir kadının eşinin 9 Nisan'daki Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi belirtileri olmayan firma çalışanı elemanımız bu tarihte evine yollanmış, günlük takipleri sürdürülmüştür. 14 Nisan'da yapılan test pozitif çıkmış, evinde karantinaya alınmış tedavisi devam etmektedir. Çalışanımız, ofis bölümünde olduğu için şantiye çalışanlarıyla hiçbir teması olmamıştır. Tüm şantiyelerimizde olduğu gibi Üsküdar Kirazlıtepe şantiyemizde de işçi azaltımına gidilerek yayınlanan genelgeler kapsamında gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

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