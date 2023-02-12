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TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 10 ilde inşa edilen 133 bin 759 konutun, depremlerden yapısal hasar görmediği bildirildi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 13:48 - Güncelleme:
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
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Alınan bilgiye göre, 20 yılı aşkın süredir dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar üreten TOKİ, kentsel dönüşümlerle de il ve ilçelerde güvenli konutlar inşa ediyor. TOKİ, 2002'den bu yana 1 milyon 180 bin konut üretti.

TOKİ, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde TOKİ eliyle inşa edilen binalarda yıkım olmadığı, TOKİ konutlarının hiçbirinde yapısal hasarın oluşmadığı belirlendi.

- TOKİ EVLERİ NASIL İNŞA EDİLİYOR?

TOKİ tarafından yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde zemin etüt raporu çıkartılıyor. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılıyor. İmalatlar ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

TOKİ, binalarda uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiriyor.

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