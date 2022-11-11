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Tolga Şardan'a suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, T24 yazarı Tolga Şardan'ın kaleme aldığı “Sarallar soruşturmasının perde arasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar” köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 11:15 - Güncelleme:
Tolga Şardan'a suç duyurusu
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İnternet gazetesi T24'te yazar Tolga Şardan, bugün Büyüteç başlığıyla "Sarallar soruşturmasının perde arkasında (İçişleri Bakanı Süleyman) Soylu ile (İstanbul Emniyet Müdürü Zafer) Aktaş arasında yaşananlar" içerikli bir köşe yazısı ele aldı. Bunun üzerine Bakan Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabı üzerinden Şardan'a tepki gösterdi.

"Bakanımız hakkında yüzlerce yalanın sahibi, bu müfteri (iftiracı) hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz"

Bakan Müşaviri Gültekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hayatı, ahlakı, çöküntü örneği olan T24 yazarı, büyükelçi tarafından görevlendirildiği bir iftirayı veya yalanı daha kaleme almış. Yıllarca Bakanlık ve Emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı, 6 yıldır yasaklı. Bakanımız hakkında yüzlerce yalanın sahibi, bu müfteri (karalamacı)a hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca Dezenformasyon Yasası ile de bu müfterinin iftira ve yalanı, yüzüne vurulacak."

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