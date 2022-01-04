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Tomruk kamyonu devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da ormanda açılan stabilize yolda devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Alaettin Atar (44), hayatını kaybetti.

DHA4 Ocak 2022 Salı 13:05 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 13:05
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Manavgat'ta geçen temmuz ayında çıkan ve 10 günde söndürülen Türkiye'nin en büyük orman yangınının ardından zarar gören ağaçları temizleme çalışmaları sürüyor. Çeşitli kişi ve kurumlara ihale ile verilen çalışmalarda kesilen ağaçlar, kamyonlarla taşınıyor.

Dün saat 16.00 sıralarında Tilkiler Mahallesi, Yılanlı mevkisindeki yayla yolunda yüklediği tomrukları götüren Alaettin Atar'ın kullandığı 07 ASN 683 plakalı kamyon, stabilize yolda devrildi. Kazada Alaettin Atar hayatını kaybetti. Kamyondan çıkarılan Atar'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

'ALLAH'IM KAZA BELA VERMESİN'

Kazanın olduğu yere gelen Alaettin Atar'ın yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Atar'ın geçen aralık ayının son haftasında tomruk taşıma işini aldığı ve 26 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Allah'ın izni ile ilk yükümüzü sardık, Allah'ım kaza bela vermesin' paylaşımı yaptığı belirtildi.

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