Top oynarken yıldırım isabet etti
Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
- AA
İlçe merkezindeki futbol sahasında arkadaşlarıyla top oynayan Mehmet Çuhadar'a yıldırım isabet etti.
Yaralanan Çuhadar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çuhadar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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