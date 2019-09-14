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Top oynarken yıldırım isabet etti

Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

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İlçe merkezindeki  futbol sahasında arkadaşlarıyla top oynayan Mehmet Çuhadar'a yıldırım isabet etti. 
 
Yaralanan Çuhadar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Çuhadar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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