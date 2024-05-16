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Topçu: Pakistan ve Türkiye aynı ruha sahip iki kardeş millettir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir. İnanıyorum ki sizler, eğitiminizi tamamlayıp ülkenize gidince çeşitli hizmetleri üstlenecek ve iki kardeş ülke ve milletin her alanda var olan iyi ilişkilerini daha da yükseklere taşıyacaksınız” dedi.

IHA16 Mayıs 2024 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Topçu: Pakistan ve Türkiye aynı ruha sahip iki kardeş millettir
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Pakistanlı Öğrenciler Birliği ve Yerli Düşünce Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde YTB salonunda düzenlenen 'Pakistan ve Türkiye Arasındaki Kardeşliğin 76'ıncı Yılı' etkinliğine katıldı. Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında, "Pakistan-Türkiye ilişkileri, 1947'den bugüne kardeşlik temeli üzerinde ortak din ve kültürel miras ile tarihi köklü bağlara dayanır. Ortak değerimiz ve büyük münevverimiz, bağımsız Pakistan'ın öncüsü ve fikir babası, saygı ve rahmetle andığımız Allame İkbal'in Türk milletine olan tarihi sevgisi, Çanakkale ve İstiklal Savaşımızdaki destekleri iki halkın kardeşliğine çok büyük katkılar sağlamıştır" dedi.

Topçu, Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin her zaman aynı samimiyetle devam edeceğine vurgu yaparak, "Pakistan ve Türkiye, dünya döndükçe var olacak, iki ayrı bedende ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir. İnanıyorum ki sizler, eğitiminizi tamamlayıp ülkenize gidince çeşitli hizmetleri üstlenecek ve iki kardeş ülke ve milletin her alanda var olan iyi ilişkilerini daha da yükseklere taşıyacaksınız inşallah. Bu vesileyle 15 Mayıs 1919'da ülkemizi işgal eden düşmana karşı güzel İzmir'imizde ilk kurşunu atan ve direniş gösteren şehitlerimiz Hasan Tahsin ve Süleyman Fethi beyleri saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı zamanda bugün Filistin'in 15 Mayıs El-Nakba Günü, yani 'Felaket Günü'dür. Siyonist İsrail yönetiminin aylardır Gazze ve Refah'ta çocuklar başta olmak üzere sivillere uyguladığı soykırımı kınıyor, hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Etkinlikte Pakistan'in Ankara Büyükelçi Yardımcısı Ahmed Bhutto, eski Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nden Tıbbi Biyolog Prof. Dr. Pervin Dinçer de konuşma yaptı. Program, Pakistan'ın tanıtımı ile ilgili slayt gösterileri ve Pakistan yemeklerinin ikramı ile sona erdi.

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