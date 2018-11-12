Milli Savunma Bakanlığı: Toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son üç günde icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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