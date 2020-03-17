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Toplu faaliyetler durdu, sokaklar boşaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ve işletmeciler dün yapılan tebliğe uyarak iş yerlerini açmadı.

IHA17 Mart 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:58
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81 il valiliğine "Korona virüs (Kovid-19) Tedbirleri" konulu ek bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik yeni tedbirleri dün gece 00.00 itibarıyla uygulamaya başladı. Tüm yurtta olduğu gibi genelge Kozan ilçesinde de uygulamaya girdi.

Uygulama kapsamında gece saat 00.00 itibarı ile ilçede faaliyet gösteren kahvehaneler, kafeteryalar, spor salonları, belediye şehir hamamı, dernekler, düğünler, toplu açılış etkinlikleri, nargile kafeler, belediye sineması, gazino, birahane, çalgılı eğlence alanları gibi işletmeler faaliyetlerini durdurdu.

İşletmelerin faaliyetlerini durdurması ile birlikte ilçede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bu esnafın dışındaki fırın, pastane, kebapçılar ve alışveriş merkezleri ise normal faaliyetlerine devam ediyor.

Kozan Belediyesi tarafından anons cihazlarından ilçe merkezindeki vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları noktasında uyarılırken, Bakanlığın tedbir kapsamına giren işletmeciler de iş yerlerini açmamaları noktasında uyarıldı.

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