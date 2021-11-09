Toplu taşıma aracı elektrik direğine çaptı: 17 yaralı

DHA 9 Kasım 2021 Salı 15:19 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 15:19

Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Emrah Eksik, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki 42 DLG 13 plakalı otobüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.