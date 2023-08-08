Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor 2023? İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 51,52 oranındaki zammın hangi tarihten itibaren geçerli olacağı merak konusu oldu. Ulaşım zammıyla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Peki İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor 2023? İşte detaylar...

İSTANUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam geldi.

Toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine yapılan zamla birlikte; Öğrenci geçişi 4,83'ten 7,32 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, metrobüs ücreti ise 22,25 TL'ye çıktı. Taksi açılış ücreti de 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

TOPLU TAŞIMA ZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?



2023 zamlı tarifenin ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

TOPLU TAŞIMADA HANGİ ARACA NE KADAR ZAM YAPILDI.

140 TL olan aylık abonman ücreti 212 TL,

777 TL olan abonman ücreti, 1177 TL oldu.

Zamla birlikte 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, 4,83 TL olan öğrenci ise 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs ücreti ise 22,25 TL oldu. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

Ulaşım zammıyla beraber sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı.

Taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu.

VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

MİNİBÜS ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ!



Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.

OKUL VE PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİ 2023

Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL'den 1200 TL'ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL'den 640.40 TL'ye yükseldi.