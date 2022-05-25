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Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman tamamen kalkacak?

Maske zorunluluğunun tamamen kalkıp kalkmadığı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Hastane, okul ve toplu taşımada devam eden maske zorunluluğunun; Koronavirüs vaka sayılarının 1000'in altına inmesiyle birlikte kalkacağı belirtilmişti. Son 2 gündür vaka sayıları binin altına geriledi. Peki Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman tamamen kalkacak? İşte detaylar...

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
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Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? sorusu, vaka sayılarının 1000'in düşmesiyle birlikte gündeme geldi. Vatandaşlar okullarda, uçaklarda, hastanelerde ve toplu taşımada maske zorunluluğu hakkındaki gelişmeleri takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz." açıklamasında bulundu. Peki Maske zorunluluğu ne zaman tamamen kalkacak?

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasının ardından toplu taşımada ve sağlık kurumlarında maske zorunluluğu devam ediyor.

Hastaneler ve Toplu taşıma araçlarında devam eden maske zorunluluğu, vaka sayıları 1000'in altına düşene kadar devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kaldırılması için 3 gün boyunca tablonun 1000'in altında seyretmesi gerektiğini söylemişti.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN TAMAMEN KALKACAK?

Mayıs'ın 23-24 tarihlerinde yayınlanan coronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı binin altında seyretti.

Bugünkü tablonun da bu şekilde seyretmesi sonucunda maske zorunluluğu tamamen kalkacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, 'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir." açıklamasında bulunmuştu.

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