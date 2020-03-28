Toplu taşımaya koronavirüs önlemi

DHA 28 Mart 2020 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:14

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulaması başlamıştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam düzenlediği basın toplantısında açıklaması sonrası uygulama artırıldı. Tedbirler içerisinde yer alan, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine halk otobüsü şoförleri ve yolcuları tarafından uyulduğu görüldü.

"OTOBÜSÜN BU HALİNİ FOTOĞRAFLADIM, HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM"

Koronavirüs salgınının atlatılacağını ve bugünlerin ileride hatıra olarak anılacağını belirten bir vatandaş," Bugünleri inşallah atlatacağız. Bu günler bize ileride bir hatıra olarak kalacak. Bende otobüsün bu halini fotoğraflayarak arkadaşlarıma attım" şeklinde konuştu.

HER ŞEY HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN

Uygulamanın insan sağlığı için olduğunu belirten otobüs şoförü Mahfuz Erdoğan," Bu uygulama bizim insanlarımızın sağlığı için. Koltuk sayımız 26 olmasına rağmen 13 yolcu alıyoruz. Bu şekilde seferimizi tamamlıyoruz. Bu sayıyı aşıp yolcu almadığımızda tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.