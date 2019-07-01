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''Toplumları yarına taşıyan en güçlü yapı ailedir''

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır.' ifadelerini kullandı.

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Erbaş, Twitter hesabından "#NeslimeDokunma" ve "#AilemizHerŞeyimiz" etiketiyle paylaşım yaptı.

Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturan ailenin, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapı olduğunu belirten Erbaş, "Nesli korumak, aileyi korumakla mümkündür. Ailemiz, geleceğimizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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