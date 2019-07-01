''Toplumları yarına taşıyan en güçlü yapı ailedir'' Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır.' ifadelerini kullandı.