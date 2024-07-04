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  • Toprağa gömerek hayatta tuttular! 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü
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Toprağa gömerek hayatta tuttular! 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü

Iğdır merkeze bağlı Asma Köyü'nde çobanlık yapan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Yardıma koşan köylüler ise kardeşleri toprağa gömerek kurtardı.

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Toprağa gömerek hayatta tuttular! 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü
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Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rahime - Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Aktaş kardeşlerin yakınlarının haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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