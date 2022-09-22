Toprağa gömülü halde bulundu! Savcılığın talimatıyla imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, 2 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.