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Toprağa gömülü halde bulundu! Savcılığın talimatıyla imha edildi

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, 2 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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