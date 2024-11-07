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Toprağa gömülü halde bulundu! Zehir tacirlerine darbe

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA7 Kasım 2024 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Toprağa gömülü halde bulundu! Zehir tacirlerine darbe
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 40 fişek, 1 mayın dedektörü, 2 dijital hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile toprak altına gizlenmiş 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. tutuklandı, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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