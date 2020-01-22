IHA 22.01.2020 14:42 - Güncelleme: 22.01.2020 15:04

97 yaşında hayatını kaybeden Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, TEMA Vakfı yöneticileri ve sevenleri katıldı. Ailesi taziyeleri kabul etti.

Kızı Kına Karaca, damadı Serkan İrem, torunları Oktay Karaca, Can Karaca, İsmail Karaca ve Yeşne Karaca’nın üzüntülü oldukları görüldü.

Hayrettin Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu. Karaca'nın cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.