AA 22.01.2020 11:56 - Güncelleme: 22.01.2020 12:13

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşen törende, Karaca'nın fotoğrafı, sahneye yerleştirilen saksılardaki bitkilerin ortasına konuldu.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, görevlilerin desteğiyle çıktığı kürsüdeki konuşmasında, zorlanarak programa katıldığını ancak can dostunu yalnız bırakmak istemediğini belirtti. Karaca'nın doğaya hizmet ederken kendisinin "yoldaşı" olduğunu dile getiren Gökyiğit, vakfı kurarken toprağı başa aldıklarını ve diğerlerini onun ardında sıraladıklarını ifade etti.

Dünyadaki çevre sıkıntılarının henüz Türkiye'ye ulaşmadığı yıllarda mücadelelerinin başladığına dikkati çeken Gökyiğit, şunları kaydetti:

"Bunu ulaştırmada çok büyük hizmeti oldu ve çok güzel anlattı bu konuyu. Fakat yeşil örtüyü hiç unutmadık, ağaçlandırmayı... Neden bu telaş başlamıştı çünkü meraların üçte biri artık yok. Aynı şekilde tarım alanları... Dünya ormanları, bir Yunanistan alanı kadar her yıl kaybolduğunu anlatmamız lazım. İklim değişikliği iki konuda geldi. Bir tanesi havanın kirlenmesi, diğeri biyolojik çeşitliliğin elden çıkması. Biyolojik çeşitli ekosistemi ayakta tutan sistem. Bunu değiştirdikçe iklim değişikliği geldi çatı."

Karaca'ya "Toprak Dede", kendisine de "Yaprak Dede" dendiğini ve bundan çok mutlu olduklarından bahseden Gökyiğit, kendilerinin ise "toprak, yaprak ve bayrak" diyerek yol yürüdüklerini sözlerine ekledi.

- "BİR KANADIMIZ KIRILDI"



TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da Hayrettin Karaca'nın vakıf için yaptıklarından bahsederek, hayatından kesitler anlattı.

Karaca'nın aynı zamanda bir aktivist olduğunu ifade eden Ataç, "Biz her şeyi ondan öğrendik. Bundan sonra bir pusulamız yok, bir pusulamız hayatta. Biz öğrendiğimiz her şeyi yapacağız. Hayrettin Ağabey yolunuz ışıkla dolsun, biz sizi hiç unutmayacağız. Bir kanadımız kırıldı, biz sizi çok özleyeceğiz." dedi.

TEMA Konya İl Temsilcisi Mehmet Emin Yıldırım, Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in de veda konuşması yaptığı törende, Karaca'nın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Hayrettin Karaca'nın cenazesi öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.