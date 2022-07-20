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Toprak evde yılan kabusu: Yatakların altından, evin odalarından, dolaplardan çıkıyorlar

Hakkâri'de 5 kişilik aile, tek katlı toprak evlerine giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. 5 yıldır aynı sıkıntıyı çektiklerini belirten Ayşe Oyman, 'Komşularımın yardımıyla şu ana kadar evde 100'ün üzerinde yılan çıkarttık' dedi.

DHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
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Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çukurca köyünde tek katlı toprak evde oturan 5 kişilik Oyman ailesi, havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

3 çocuk annesi Ayşe Oyman, geceleri damdan giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Gündüzleri çocuklarının eve giremediğini ifade eden Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz. 5 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Çocuklarım korkudan evden çıkıyor, akşama kadar da gelmiyor. Yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz. Komşularımın yardımıyla şu ana kadar evde 100'ün üzerinde yılan çıkarttık" dedi.

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