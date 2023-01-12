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Güncel

Toprak kayması sonucu zarar gören bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprak kayması sonucu zarar gören 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
Toprak kayması sonucu zarar gören bina tedbir amaçlı tahliye edildi
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İstiklal Mahallesi 1596. Sokak'ta bulunan ve dün akşam kayan toprak ile taş parçalarının ilk kattaki dairenin yatak odasına dolduğu binada AFAD ekiplerinin incelemeleri tamamlandı. Apartman gece tedbir amacıyla boşaltıldı.

Evi hasar gören Fatma Bıyık, gazetecilere, olay sırasında başka odada olduklarını, çocuklarının çok korktuğunu anlattı.

Dün evine toprak ve taş parçaları dolan Fatma Bıyık (45), yetkilileri arayarak yardım istemiş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı.

Yaklaşık iki hafta önce binanın yanında inşaat çalışması yapıldığı belirtilmişti.

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