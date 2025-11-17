İSTANBUL 20°C / 16°C
17 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

Toprak küplerin içinde insan kemikleri bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, su borusu döşemek için açılan çukurda bulunan toprak tüpten insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları çıktı. Kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğu değerlendirilirken, 4 küpün daha belirlendiği bölgede kazı çalışması başlatıldı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 10:25
ABONE OL

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi'nde tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, boru döşemek için kazı yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğinde büyük bir toprak küpü kırdı. Küpün içerisinde bir iskelet olduğunu gören ekiplerin ihbarı üzerine bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

5 TOPRAK KÜPÜN İÇERİSİNDE İNSANA AİT KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Küp ve bulunan iskelette inceleme yapan Denizli Müze Müdürlüğü görevlileri, insana ait olduğunu belirledi. Milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendiren insan kemiklerinin bulunduğu bölgede kırılan küpün haricinde 4 küpün daha olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı. Devam eden kazı ve incelemelerin tamamlanmasın ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.

