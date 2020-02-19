Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı

DHA 19 Şubat 2020 Çarşamba17:21 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 17:21

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki toprak yolda meydana geldi. Belediye personeli Yüksel Acun'un (37) kullandığı 45U 2106 plakalı kamyonun geçtiği toprak yolda, yağmur nedeniyle zeminin yumuşamasıyla çökme meydana geldi. Kamyon yan yatarken, şoför Acun ile beraberindeki Oğuz Kavak (30) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Acun, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.