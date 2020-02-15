İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
Güncel

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

HABERİN
VİDEOSU
AA15 Şubat 2020 Cumartesi15:26 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:13

Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan göletin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi ve tatil imkanları sunuyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yüksekliğinde, çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'ndaki tesiste konakladı.

Yaylanın kış aylarında bol miktarda kar yağışı alması nedeniyle hayata geçirilen teleferik ve kayak pisti sayesinde bölgeye gelen vatandaşlar, yaklaşık 300 metrelik alanda kayak yapıyor.

Tesis yetkilileri, hafta sonu tatili nedeniyle otelde doluluğun yüzde 90 olduğunu kaydetti.

Suriye sınırına fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerçek bakın ne çıktı?
Gerçek bakın ne çıktı?

Gerçek bakın ne çıktı?

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli
F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm
Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.