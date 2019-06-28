‘Topuz’un kaçma riski var’ tutukluluğa devam  

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz’le irtibatı tespit edilmesinin ardından casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmayı, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile ABD’li gazeteciler de izledi.

ÖZTÜRK’ÜN BEYANI

Duruşma savcısı, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Feyyaz Öztürk’ün yurtdışında olduğunu belirterek istinabe yoluyla beyanlarının alınmasını istedi. Savcı, Öztürk’ün soruşturma aşamasında alınan beyanlarına göre tanığın anlatımlarının sanık Topuz’a yüklenen suçlara yönelik büyük önem arz ettiğini ve önemli iddialarda bulunduğunu dile getirdi. Bu aşamada sanık Topuz’un tutuklanmasına yönelik gerekçelerin halen mevcut bulunduğunu da belirten savcı, kaçma ihtimali de gözetilerek tutuklu sanık Topuz’un bu halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

İFADESİ ALINACAK

Savcılık mütalaasına karşı beyanı alınan sanık Metin Topuz, tanık olarak dinlenilmesi istenen Feyyaz Öztürk isimli şahsı tanımadığını ve hiçbir zaman görmediğini savunarak, iddiaları reddetti. Söz alan sanık avukatlarından Selman Ali Baş da Topuz’un tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İtalya’da olduğu belirtilen tanık Feyyaz Öztürk’ün beyanının istinabe yoluyla alınması için İtalya adli makamlarına gönderilmek üzere talimat yazılmasına karar verdi. Tanık Feyyaz Öztürk’ün sanık aleyhine dosyaya giren beyanlarının olduğunu ve bu beyanlara göre kuvvetli suç şüphesinin halen mevcut bulunduğunu da belirten heyet, istenen ceza miktarına göre kaçma şüphesini doğabileceği ve serbest bırakılması durumunda henüz beyanı alınmayan tanık üzerinde baskı oluşturmasının söz konusu olabileceği gerekçesiyle sanık Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına yönelik hüküm kurdu. Mahkeme heyeti duruşmayı 18 Eylül’e erteledi.