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Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik araştırma başlattı.

Ekipler 3 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler E.T. (32), K.Ç. (43) ve S.A. (44) yakalandı.

Aramalarda 860 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • adana
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