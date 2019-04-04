Torbalı Belediye Başkanı seçilen CHP'li Uygur hakkında inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

AĞIR CEZALIK ADAY

Ramazan İsmail Uygur'un, ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçundan 12 yıla kadar, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da 7 yıl hapis cezası istemi ile yargılandığı ileri sürüldü.

RAMAZAN İSMAİL UYGUR KİMDİR?

İzmir'in Torbalı ilçesinde 1964 yılında doğan Ramazan İsmail Uygur, ilk, orta ve lise öğrenimini Torbalı'da tamamladı.

Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi, Sosyoloji ve Psikoloji eğitimi alan Uygur, Torbalı'da serbest muhasebecilik yapmaktadır.

Siyasete CHP'de başlayan Uygur, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Torbalı Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli olan Uygur, 2 çocuk babası.

Uygur son olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, CHP-İP ve HDP’nin oluşturduğu ittifakın Torbalı Belediye Başkan Adayı oldu.