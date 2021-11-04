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  • Törende takkesini çıkarmasını istedi! AK Parti ve MHP'li üyeler duruma tepki gösterdi
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Törende takkesini çıkarmasını istedi! AK Parti ve MHP'li üyeler duruma tepki gösterdi

Kütahya'da işçilere teşekkür belgesi takdim töreninde gerginlik yaşandı. CHP'li meclis üyesi Kumdalı'nın 'Başındaki o şeyi (takke) çıkarır mısın' ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 00:51 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 00:51
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Kütahya'da, sel felaketinde görev alan işçilere teşekkür belgesi verilen törende, CHP'li meclis üyesinin personellerden birinin hatıra fotoğrafı çekimi öncesi takkesini çıkarmasını istemesi gerginliğe yol açtı.

Kütahya Belediyesi 3. Dönem 10. Olağan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Kastamonu'daki sel felaketinde görev alan personeller için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Belediye destek hizmetleri personellerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesine geçildi.

Bu sırada CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın, "Resim karesi içinde takkeli bir arkadaşım, değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi. İşçi ise fotoğraf karesinden çıkmak istedi. Bunun üzerine salondakiler buna itiraz ederek fotoğraf karesinde işçinin kalmasını sağladı.

Fotoğraf çekiminin ardından teşekkür belgesi töreni sona erdi.

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