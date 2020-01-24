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Çöp konteynerindeki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı

İzmir’in Menderes ilçesinde 2013 yılında bir çöp konteynerinin içerisinde bulunan bebek cesedinin sırrı 7 yıl sonra çözüldü. Bebeğin anneannesi tarafından suda boğularak öldürüldüğü anlaşılırken, şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine götürüldü.

IHA24.01.2020  15:03 - Güncelleme: 24.01.2020  15:03

Edinilen bilgiye göre olay 22 Temmuz 2013 günü Menderes ilçesi Çileme Mahallesi’nde meydana geldi. Bir çöp konteynerinde poşetin içerisinde cinsiyeti erkek olan ve yeni doğduğu anlaşılan bebek cesedi bulundu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde bebeğin D.Y. isimli şahsın çocuğu olduğu tespit edildi. Doğuma D.Y.’nin annesi D.Y. ve E.Y. isimli bir şahsın da yardımcı olduğu öğrenilirken, D.Y. isimli şahsın annesi ve bebeğin de anneannesi olan D.Y.’nin dünyaya gelen bebeği iddiaya göre suda boğduğu ve daha sonra poşete koyarak çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Bebek cesedi olayı ile ilgili 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DNA TESTİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan DNA testinde 2013 yılında çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebek ile annesi olduğu düşünülen şüpheli D.Y.’nin DNA’larının yüzde 99.9 oranında uyumlu olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler D.Y., D.Y. ve E.Y. tutuklanarak Aliağa Şakran Cezaevine teslim edildi.

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